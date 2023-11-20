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Realting.com
Греция
Земельные участки
Муниципалитет Диу - Олимп
Земельные участки в Муниципалитет Диу - Олимп, Греция
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20 объектов найдено
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Земельные участки 1 комната
Карица, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 10000 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории колод…
€75,000
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Земельные участки 1 комната
Nea Efesos, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 600 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подведе…
€75,000
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Земельные участки 1 комната
Nea Efesos, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 600 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подведе…
€75,000
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Земельные участки 1 комната с видом на горы, с furnishings
Муниципалитет Диу - Олимп, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 2204 кв.м. на Олимпийской Ривьере. Имеет вид на горы, на лес
€100,000
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Земельные участки 1 комната с furnishings
Platanakia, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 5859 кв.м с возможной площадью застройки 250 кв.м частн…
€430,000
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Neos Panteleimonas, Греция
1
1
Продается огорожденный земельный участок площадью 10000 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На тер…
€450,000
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Platanakia, Греция
1
1
Продается огорожденный земельный участок площадью 4600 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На терр…
€225,000
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Муниципалитет Диу - Олимп, Греция
1
1
Продается огорожденный земельный участок площадью 4586 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На терр…
€800,000
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Земельные участки 1 комната с видом на горы, с furnishings
Муниципалитет Диу - Олимп, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 4008 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подвед…
€400,000
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Земельные участки 1 комната с furnishings
Nea Efesos, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 43500 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подве…
€2,80 млн
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Земельные участки 1 комната с видом на горы, с furnishings
Nea Efesos, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 980 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подведе…
€180,000
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Neos Panteleimonas, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 340 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подведе…
€100,000
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Земельные участки 1 комната с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Nea Efesos, Греция
1
1
Продается огорожденный земельный участок площадью 650 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На терри…
€140,000
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Земельные участки 1 комната с видом на горы, с furnishings
Nea Efesos, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 4500 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подвед…
€200,000
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Земельные участки 1 комната с видом на город, с furnishings
Nea Efesos, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 520 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подведе…
€80,000
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Земельные участки 1 комната с видом на горы, с furnishings
Neos Panteleimonas, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 4000 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории строен…
€300,000
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Nei Pori, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 992 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подведе…
€850,000
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings
Муниципалитет Диу - Олимп, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 10000 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории с воз…
€500,000
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Земельные участки 1 комната с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Platanakia, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 18600 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подве…
€130,000
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Земельные участки 1 комната с видом на горы, с furnishings
Neos Panteleimonas, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 11000 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории колод…
€80,000
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
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