Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Земельные участки
  4. Муниципалитет Диу - Олимп

Земельные участки в Муниципалитет Диу - Олимп, Греция

20 объектов найдено
Земельные участки 1 комната в Карица, Греция
Земельные участки 1 комната
Карица, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 10000 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории колод…
€75,000
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Земельные участки 1 комната в Nea Efesos, Греция
Земельные участки 1 комната
Nea Efesos, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 600 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подведе…
€75,000
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Земельные участки 1 комната в Nea Efesos, Греция
Земельные участки 1 комната
Nea Efesos, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 600 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подведе…
€75,000
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Земельные участки 1 комната с видом на горы, с furnishings в Муниципалитет Диу - Олимп, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на горы, с furnishings
Муниципалитет Диу - Олимп, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 2204 кв.м. на Олимпийской Ривьере. Имеет вид на горы, на лес
€100,000
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Земельные участки 1 комната с furnishings в Platanakia, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Platanakia, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 5859 кв.м с возможной площадью застройки 250 кв.м частн…
€430,000
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Neos Panteleimonas, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Neos Panteleimonas, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 10000 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На тер…
€450,000
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Platanakia, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Platanakia, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 4600 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На терр…
€225,000
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Муниципалитет Диу - Олимп, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Муниципалитет Диу - Олимп, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 4586 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На терр…
€800,000
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Земельные участки 1 комната с видом на горы, с furnishings в Муниципалитет Диу - Олимп, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на горы, с furnishings
Муниципалитет Диу - Олимп, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 4008 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подвед…
€400,000
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Земельные участки 1 комната с furnishings в Nea Efesos, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Nea Efesos, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 43500 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подве…
€2,80 млн
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Земельные участки 1 комната с видом на горы, с furnishings в Nea Efesos, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на горы, с furnishings
Nea Efesos, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 980 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подведе…
€180,000
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Neos Panteleimonas, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Neos Panteleimonas, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 340 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подведе…
€100,000
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Земельные участки 1 комната с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Nea Efesos, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Nea Efesos, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 650 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На терри…
€140,000
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Земельные участки 1 комната с видом на горы, с furnishings в Nea Efesos, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на горы, с furnishings
Nea Efesos, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 4500 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подвед…
€200,000
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Земельные участки 1 комната с видом на город, с furnishings в Nea Efesos, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на город, с furnishings
Nea Efesos, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 520 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подведе…
€80,000
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Земельные участки 1 комната с видом на горы, с furnishings в Neos Panteleimonas, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на горы, с furnishings
Neos Panteleimonas, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 4000 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории строен…
€300,000
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Nei Pori, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Nei Pori, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 992 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подведе…
€850,000
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings в Муниципалитет Диу - Олимп, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings
Муниципалитет Диу - Олимп, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 10000 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории с воз…
€500,000
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Земельные участки 1 комната с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Platanakia, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Platanakia, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 18600 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подве…
€130,000
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Земельные участки 1 комната с видом на горы, с furnishings в Neos Panteleimonas, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на горы, с furnishings
Neos Panteleimonas, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 11000 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории колод…
€80,000
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Realting.com
Перейти