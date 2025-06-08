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Квартиры с видом на горы в Volvi Municipality, Греция

Asprovalta
6
Ставрос
4
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2 объекта найдено
Квартира 8 комнат в Asprovalta, Греция
Квартира 8 комнат
Asprovalta, Греция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 230 м²
Этаж 3/1
Продается дуплекс площадью 230 кв.м в Аспровальте. Дуплекс расположен на 3 уровнях. Первый э…
$290,563
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Агентство
Grekodom Development
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Квартира 2 комнаты в Ставрос, Греция
Квартира 2 комнаты
Ставрос, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Продается квартира площадью 32 кв.м в Аспровальте на стадии строительства. Квартира располож…
$84,020
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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Типы недвижимости в Volvi Municipality

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