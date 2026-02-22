Показать объекты на карте Показать объекты списком
Квартиры с видом на море в Volvi Municipality, Греция

Квартира 3 комнаты в Volvi Municipality, Греция
Квартира 3 комнаты
Volvi Municipality, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 2/2
Продается квартира площадью 50 кв.м в Аспровальте. Квартира расположена на четвертом этаже и…
$112,781
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
