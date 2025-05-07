Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Aristotle Municipality
  4. Жилая
  5. Таунхаус
  6. Вид на горы

Таунхаусы с видом на горы в Aristotle Municipality, Греция

Иерисос
5
Таунхаус Удалить
Очистить
7 объектов найдено
Таунхаус 3 комнаты в Амолиани/Амулиани/Амульяни/Аммулияни, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Амолиани/Амулиани/Амульяни/Аммулияни, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Этаж 2/1
Продается таунхаус площадью 80 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики на стадии строите…
$949,917
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус 3 комнаты в Неа Рода, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Неа Рода, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 77 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 77 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Таyнхаус располо…
$365,310
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус 4 комнаты в Иерисос, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Иерисос, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 98 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Таyнхаус располо…
$150,869
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус 3 комнаты в Неа Рода, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Неа Рода, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 77 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 77 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Таyнхаус располо…
$480,546
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус 3 комнаты в Варвара, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Варвара, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
Количество этажей 1
Продается ветхое жилье, таунхаус площадью 130 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Т…
$100,031
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус 3 комнаты в Амолиани/Амулиани/Амульяни/Аммулияни, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Амолиани/Амулиани/Амульяни/Аммулияни, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Этаж 2/1
Продается таунхаус площадью 80 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Таyнхаус располо…
$676,619
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус 4 комнаты в Олимпиада, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Олимпиада, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 4
Продается таунхаус площадью 100 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Таyнхаус распол…
$240,273
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά

Параметры недвижимости в Aristotle Municipality, Греция

с видом на море
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти