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Отели в Муниципалитет Амфиклея - Элатия, Греция

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1 объект найдено
Отель 1 комната с furnishings в Амфиклия, Греция
Отель 1 комната с furnishings
Амфиклия, Греция
Комнаты 1
Площадь 305 м²
Количество этажей 1
Гостиничный комплекс находится в районе Фтиотида, у подножия горы Парнассос, в небольшом мес…
€430,000
Realting.com
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