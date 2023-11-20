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Коммерческая недвижимость в Муниципалитет Амфиклея - Элатия, Греция

2 объекта найдено
Коммерческая 1 комната с furnishings в Муниципалитет Амфиклея - Элатия, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Муниципалитет Амфиклея - Элатия, Греция
Комнаты 1
Площадь 570 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу коттеджный комплекс, состоящий из пяти недостроенных коттеджей. Четы…
€250,000
Отель 1 комната с furnishings в Амфиклия, Греция
Отель 1 комната с furnishings
Амфиклия, Греция
Комнаты 1
Площадь 305 м²
Количество этажей 1
Гостиничный комплекс находится в районе Фтиотида, у подножия горы Парнассос, в небольшом мес…
€430,000
Realting.com
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