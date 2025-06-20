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Виллы в Alexandria Municipality, Греция

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4 объекта найдено
Вилла в Клиди, Греция
Вилла
Клиди, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 375 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 375 кв.м в северной Греции. Первый этаж состоит из одно…
$225,234
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Вилла в Neochori, Греция
Вилла
Neochori, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 350 кв.м в северной Греции. Первый этаж состоит из одно…
$346,514
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Вилла в Platanos, Греция
Вилла
Platanos, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
Этаж -1/3
Продается 3-этажный коттедж площадью 240 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
$231,010
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Вилла в Agkathia, Греция
Вилла
Agkathia, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 85 кв.м в северной Греции. Коттедж состоит из 2 спальны…
$80,853
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