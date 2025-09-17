Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Chortiatis Municipal Unit
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Вид на горы

Дома с видом на горы в Chortiatis Municipal Unit, Греция

виллы
14
коттеджи
6
таунхаусы
34
20 объектов найдено
Таунхаус 3 комнаты в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 160 м²
Количество этажей 1
Продаются два таунхауса в пригороде Салоники, площадью 80 кв.метров каждый. Таунхаусы распол…
$216,532
Оставить заявку
Коттедж 12 комнат в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Коттедж 12 комнат
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Число комнат 12
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 385 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 385 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из 2 спальных…
$468,176
Оставить заявку
Таунхаус 6 комнат в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Таунхаус 6 комнат
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 152 м²
Этаж -2/1
Продается таунхаус площадью 152 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 2 у…
$374,541
Оставить заявку
Tut TravelTut Travel
Таунхаус 4 комнаты в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 105 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 105 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 2 у…
$187,271
Оставить заявку
Таунхаус 6 комнат в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Таунхаус 6 комнат
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 149 м²
Этаж -2/1
Продается таунхаус площадью 149 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 2 у…
$351,132
Оставить заявку
Вилла 1 комната в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Вилла 1 комната
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Число комнат 1
Площадь 800 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу современная вилла в элитном районе города Салоник. Вилла площадью 75…
$2,93 млн
Оставить заявку
Century 21Century 21
Таунхаус 7 комнат в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Таунхаус 7 комнат
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 400 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 4 у…
$690,560
Оставить заявку
Таунхаус 4 комнаты в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Этаж 2/1
Продается таунхаус площадью 150 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый э…
$324,212
Оставить заявку
Коттедж 10 комнат в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Коттедж 10 комнат
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Число комнат 10
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 450 м²
Этаж 4/1
Продается 4-этажный коттедж площадью 450 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из одной спал…
$643,742
Оставить заявку
Таунхаус 6 комнат в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Таунхаус 6 комнат
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 235 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 235 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 4 у…
$280,906
Оставить заявку
Вилла 10 комнат в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Вилла 10 комнат
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Число комнат 10
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 680 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 680 кв.м в Салониках. Цокольный этаж состоит из 4 спальны…
$3,75 млн
Оставить заявку
Таунхаус 6 комнат в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Таунхаус 6 комнат
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 140 м²
Этаж 3/1
Продается таунхаус площадью 140 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
$245,793
Оставить заявку
Коттедж 1 комната в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Коттедж 1 комната
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Число комнат 1
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 300 кв.м в Салониках. Из окон открывается вид на горы, …
$760,786
Оставить заявку
Таунхаус 6 комнат в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Таунхаус 6 комнат
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 149 м²
Этаж -2/1
Продается таунхаус площадью 149 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 2 у…
$327,723
Оставить заявку
Вилла 8 комнат в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Вилла 8 комнат
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Число комнат 8
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 350 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 350 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из 2 спальных к…
$503,290
Оставить заявку
Таунхаус 5 комнат в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Таунхаус 5 комнат
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 176 м²
Этаж 3/1
Продается таунхаус площадью 176 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
$316,019
Оставить заявку
Таунхаус 4 комнаты в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Этаж 2/1
Продается таунхаус площадью 135 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый э…
$275,054
Оставить заявку
Таунхаус 5 комнат в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Таунхаус 5 комнат
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 180 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
$257,497
Оставить заявку
Вилла 8 комнат в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Вилла 8 комнат
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 320 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 320 кв.м в Салониках. Цокольный этаж состоит из 3 спальны…
$702,264
Оставить заявку
Таунхаус 4 комнаты в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 100 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 2 у…
$210,679
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Chortiatis Municipal Unit, Греция

с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти