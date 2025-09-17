Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Chortiatis Municipal Unit
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Бассейн

Дома с бассейном в Chortiatis Municipal Unit, Греция

виллы
14
коттеджи
6
таунхаусы
34
3 объекта найдено
Вилла 1 комната в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Вилла 1 комната
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Число комнат 1
Площадь 800 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу современная вилла в элитном районе города Салоник. Вилла площадью 75…
$2,93 млн
Оставить заявку
Вилла 10 комнат в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Вилла 10 комнат
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Число комнат 10
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 680 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 680 кв.м в Салониках. Цокольный этаж состоит из 4 спальны…
$3,75 млн
Оставить заявку
Коттедж 1 комната в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Коттедж 1 комната
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Число комнат 1
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 300 кв.м в Салониках. Из окон открывается вид на горы, …
$760,786
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Chortiatis Municipal Unit, Греция

с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти