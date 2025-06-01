Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Ханья
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Вид на море

Квартиры с видом на море в Ханье, Греция

однокомнатные
8
двухкомнатные
10
трехкомнатные
4
Квартира Удалить
Очистить
3 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Municipality of Chania, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Chania, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 106 м²
Этаж 4/5
КАК В ЦЕНТРЕ, НО В ТИШИНЕ Жилой дом расположен в экологически чистом, тихом районе Хрисоп…
$412,052
Оставить заявку
Квартира 5 комнат в Municipality of Chania, Греция
Квартира 5 комнат
Municipality of Chania, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 1 600 м²
Количество этажей 3
Комплекс меблированных вилл с бассейнами в 500 метрах от пляжа, Акротири, Крит, Греция Пред…
$5,79 млн
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Municipality of Chania, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Chania, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 106 м²
Этаж 4/5
КАК В ЦЕНТРЕ, НО В ТИШИНЕ Жилой дом расположен в экологически чистом, тихом районе Хрисоп…
$422,895
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Ханье, Греция

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти