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Квартиры с садом в Ханье, Греция

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5 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Municipality of Chania, Греция
Квартира 2 комнаты
Municipality of Chania, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 40 м²
Количество этажей 2
Танхаусы в резиденции на берегу моря, Ханья, Греция Предлагаются таунхаусы с парковочными м…
$388,026
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Квартира 5 комнат в Municipality of Chania, Греция
Квартира 5 комнат
Municipality of Chania, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 1 600 м²
Количество этажей 3
Комплекс меблированных вилл с бассейнами в 500 метрах от пляжа, Акротири, Крит, Греция Пред…
$5,79 млн
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Chania, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Chania, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 139 м²
Количество этажей 2
Элитная резиденция с бассейном и садами рядом с пляжем, Ханья, Греция Предлагаются апартаме…
$440,151
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Квартира 2 комнаты в Municipality of Chania, Греция
Квартира 2 комнаты
Municipality of Chania, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 37 м²
Количество этажей 2
Резиденция на берегу моря с бассейном и рестораном, Ханья, Греция Предлагаются квартиры с п…
$390,106
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Chania, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Chania, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 89 м²
Количество этажей 2
Резиденция на берегу моря с садами рядом с автомагистралью, Ханья, Греция Предлагаются квар…
$435,260
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Параметры недвижимости в Ханье, Греция

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