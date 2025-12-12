Показать объекты на карте Показать объекты списком
  2. Греция
  3. периферия Центральная Македония
  4. Жилая
  5. Многоуровневые квартиры
  6. Вид на горы

Многоуровневые квартиры с видом на горы в периферии Центральной Македония, Греция

Kassandra Municipality
5
Kassandra Municipal Unit
3
Municipality of Sithonia
5
Sithonia Municipal Unit
5
2 объекта найдено
Многоуровневые квартиры 4 спальни в Пефкохори, Греция
Многоуровневые квартиры 4 спальни
Пефкохори, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
Investment opportunity in the vibrant town of PEFKOHORI which is a popular summer destinatio…
$432,525
Многоуровневые квартиры 4 комнаты в Криопиги, Греция
Многоуровневые квартиры 4 комнаты
Криопиги, Греция
Число комнат 4
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Количество этажей 3
Этот впечатляющий летний дом плюс бизнес, это 400 кв. М плюс 200-метровая галерея на участке…
$1,05 млн
