Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. периферия Центральная Македония
  4. Жилая
  5. Многоуровневые квартиры
  6. Терраса

Многоуровневые квартиры с террасой в периферии Центральной Македония, Греция

Kassandra Municipality
5
Kassandra Municipal Unit
3
Municipality of Sithonia
5
Sithonia Municipal Unit
5
Показать больше
Многоуровневые квартиры Удалить
Очистить
4 объекта найдено
Многоуровневые квартиры 4 комнаты в Каллитеа, Греция
Многоуровневые квартиры 4 комнаты
Каллитеа, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
Этаж 1/2
Квартира A24, общей площадью 88 кв.м., представляет собой яркий пример современной архитекту…
$324,223
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Ellas Estate
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Многоуровневые квартиры 4 комнаты в Каллитеа, Греция
Многоуровневые квартиры 4 комнаты
Каллитеа, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
Этаж 1/2
Квартира A46 площадью 93 кв.м. в Каллифее, Халкидики — это исключительная возможность для те…
$312,497
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Ellas Estate
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Многоуровневые квартиры 2 комнаты в Municipality of Thessaloniki, Греция
Многоуровневые квартиры 2 комнаты
Municipality of Thessaloniki, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Этаж 1/6
Kalamaria Loft – Thessaloniki Seafront Living Тип: двухуровневая квартира Вид: прямой ви…
$339,556
Оставить заявку
OneOne
Многоуровневые квартиры 3 комнаты в Никити, Греция
Многоуровневые квартиры 3 комнаты
Никити, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Этаж 1
Откройте для себя этот прекрасный двухуровневый дуплекс, расположенный в очаровательной приб…
$325,776
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Ellas Estate
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в периферии Центральной Македония, Греция

с садом
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти