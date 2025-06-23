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Дома с видом на море в Афинах, Греция

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4 объекта найдено
Вилла 13 комнат в Municipality of Athens, Греция
Вилла 13 комнат
Municipality of Athens, Греция
Число комнат 13
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 682 м²
Количество этажей 5
Предлагается на продажу роскошная 4-уровневая вилла в уникальном районе Панораме Вула, с нео…
Цена по запросу
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Таунхаус 7 комнат в Municipality of Athens, Греция
Таунхаус 7 комнат
Municipality of Athens, Греция
Число комнат 7
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 600 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 600 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Второй этаж…
$2,94 млн
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Агентство
Grekodom Development
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Таунхаус 5 комнат в Municipality of Athens, Греция
Таунхаус 5 комнат
Municipality of Athens, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 145 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 145 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Шестой этаж…
$599,116
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Дом 2 спальни в Municipality of Athens, Греция
Дом 2 спальни
Municipality of Athens, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
Маркопуло Месогиас, Порто Рафти, Мезонет Продажа, 107 кв.м., Статус объекта: С ремонтом, Эта…
$236,233
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Параметры недвижимости в Афинах, Греция

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