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Дома с гаражом в Афинах, Греция

виллы
11
коттеджи
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таунхаусы
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2 объекта найдено
Вилла 13 комнат в Municipality of Athens, Греция
Вилла 13 комнат
Municipality of Athens, Греция
Число комнат 13
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 682 м²
Количество этажей 5
Предлагается на продажу роскошная 4-уровневая вилла в уникальном районе Панораме Вула, с нео…
Цена по запросу
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Дом 4 спальни в Municipality of Athens, Греция
Дом 4 спальни
Municipality of Athens, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Две квартиры на первом этаже 47,50 кв.м. каждый в Скала Потамия, Тассос, каждый из которых в…
$303,653
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Параметры недвижимости в Афинах, Греция

с садом
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
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