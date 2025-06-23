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Дома с садом в Афинах, Греция

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14
1 объект найдено
Дом 4 спальни в Municipality of Athens, Греция
Дом 4 спальни
Municipality of Athens, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Две квартиры на первом этаже 47,50 кв.м. каждый в Скала Потамия, Тассос, каждый из которых в…
$303,653
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Параметры недвижимости в Афинах, Греция

с гаражом
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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