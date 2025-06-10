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Таунхаусы с видом на море в периферийной единице Арголида, Греция

Municipality of Ermionida
4
Municipal Unit of Kranidi
4
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5 объектов найдено
Таунхаус 4 комнаты в Municipality of Ermionida, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Municipality of Ermionida, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 190 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 190 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 2 уров…
$480,122
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Таунхаус 5 комнат в Municipality of Epidaurus, Греция
Таунхаус 5 комнат
Municipality of Epidaurus, Греция
Число комнат 5
Площадь 164 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 164 кв.м на Западном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 0 уровн…
$417,497
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Grekodom Development
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Таунхаус 4 комнаты в Municipality of Ermionida, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Municipality of Ermionida, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 150 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Таyнхаус располож…
$324,089
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Grekodom Development
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Таунхаус 3 комнаты в Municipality of Argos and Mykines, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Municipality of Argos and Mykines, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 80 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 2 уровн…
$151,343
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Агентство
Grekodom Development
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Таунхаус 9 комнат в Municipality of Nafplio, Греция
Таунхаус 9 комнат
Municipality of Nafplio, Греция
Число комнат 9
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 300 м²
Количество этажей 4
Продается таунхаус площадью 300 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 4 уров…
$490,559
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Grekodom Development
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Параметры недвижимости в периферийной единице Арголида, Греция

с видом на горы
Недорогая
Элитная
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