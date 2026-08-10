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Жилье в периферийной единице Аркадия, Греция

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Municipality of North Kynouria
3
Municipality of Gortynia
3
Municipality of Megalopoli
3
12 объектов найдено
Коттедж 5 спален в Municipality of Megalopoli, Греция
Коттедж 5 спален
Municipality of Megalopoli, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 215 м²
Stone-built traditional house of 215 sq.m. in Muria village, Gortynia. It is a 2-storey hous…
$233,073
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Квартира в Керасея, Греция
Квартира
Керасея, Греция
Площадь 43 м²
Продается квартира площадью 43 кв.м на острове Корфу. Квартира расположена на первом этаже и…
$144,142
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Коттедж в Municipality of Gortynia, Греция
Коттедж
Municipality of Gortynia, Греция
Площадь 320 м²
$64,095
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TekceTekce
Таунхаус в Паралия Астрос, Греция
Таунхаус
Паралия Астрос, Греция
Количество спален 3
Площадь 175 м²
Продается таунхаус площадью 175 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 2 уров…
$448,669
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Grekodom Development
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Таунхаус в Паралия Астрос, Греция
Таунхаус
Паралия Астрос, Греция
Количество спален 2
Площадь 117 м²
Продается таунхаус площадью 117 кв.м на полуострове Пелопоннес. Таyнхаус расположен на 2 уро…
$242,045
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Grekodom Development
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Коттедж 4 спальни в Лангадия, Греция
Коттедж 4 спальни
Лангадия, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 175 м²
For Sale -- Residential Detached house  -- Arkadia: Lagadia - 175 Sq.m., 4 Bedrooms, 1 Bathr…
$198,112
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Коттедж в Municipality of Gortynia, Греция
Коттедж
Municipality of Gortynia, Греция
Площадь 120 м²
For Sale -- Residential Detached house  -- Arkadia: Tropaia 120 Sq.m., Ground floor Floor, B…
$50,111
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Таунхаус в Municipality of Megalopoli, Греция
Таунхаус
Municipality of Megalopoli, Греция
Количество спален 3
Площадь 198 м²
Продается таунхаус площадью 198 кв.м на полуострове Пелопоннес. Таyнхаус расположен на 3 уро…
$295,177
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Grekodom Development
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Таунхаус в Паралия Астрос, Греция
Таунхаус
Паралия Астрос, Греция
Количество спален 3
Площадь 115 м²
Продается таунхаус площадью 115 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 2 уров…
$354,213
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Grekodom Development
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Коттедж 4 спальни в Municipality of Megalopoli, Греция
Коттедж 4 спальни
Municipality of Megalopoli, Греция
Количество спален 4
Площадь 205 м²
Продается 4-этажный коттедж площадью 205 кв.м на полуострове Пелопоннес. Подвал состоит из о…
$1,10 млн
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Grekodom Development
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Tripoli, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Tripoli, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 153 м²
Количество этажей 3
Закрытая резиденция с пляжем и полями для гольфа, Пелопоннес, Греция Предлагаются меблирова…
$801,019
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Дуплекс 6 комнат в Municipality of South Kynouria, Греция
Дуплекс 6 комнат
Municipality of South Kynouria, Греция
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 195 м²
Количество этажей 2
Exclusive Property of Our Office. The maisonette we present, with a total area of 195 sq.m.,…
$298,550
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Типы недвижимости в периферийной единице Аркадия

дома

Параметры недвижимости в периферийной единице Аркадия, Греция

с террасой
с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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