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Жильё в периферийная единица Аркадия, Греция

Municipality of North Kynouria
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6 объектов найдено
Квартира 3 спальни с мебелью, с террасой, на первой береговой линии в Municipal Unit of Tripoli, Греция
Квартира 3 спальни с мебелью, с террасой, на первой береговой линии
Municipal Unit of Tripoli, Греция
Комнаты 4
Площадь 153 м²
Количество этажей 3
Закрытая резиденция с пляжем и полями для гольфа, Пелопоннес, Греция Предлагаются меблирова…
€770,000
Квартира 3 комнаты с furnishings в Триполис, Греция
Квартира 3 комнаты с furnishings
Триполис, Греция
Комнаты 3
Площадь 235 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 235 кв.м на Западном Пелопоннесе. Квартира расположена на этаже …
€160,000
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Kato Doliana, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Kato Doliana, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 150 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 3 уров…
€250,000
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с furnishings в agios stephanos, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с furnishings
agios stephanos, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 115 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 2 уров…
€265,000
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Kato Doliana, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Kato Doliana, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 690 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажный коттедж площадью 690 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит …
€280,000
Квартира 2 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Меркурий, Греция
Квартира 2 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Меркурий, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 90 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на первом…
€100,000

Типы недвижимости в периферийная единица Аркадия

квартиры
дома

Параметры недвижимости в периферийная единица Аркадия, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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