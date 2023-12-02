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Жильё в Астрос, Греция

1 объект найдено
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с furnishings в Astros Beach, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с furnishings
Astros Beach, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 175 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 175 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 2 уров…
€285,000
в месяц
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Grekodom Development
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