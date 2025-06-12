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Виллы с видом на море в Anavissos Municipal Unit, Греция

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4 объекта найдено
Вилла 14 комнат в Municipality of Saronikos, Греция
Вилла 14 комнат
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 14
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 770 м²
Количество этажей 1
Продается 5-этажная вилла площадью 770 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из 2 спальных к…
$5,08 млн
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Вилла 7 комнат в Municipality of Saronikos, Греция
Вилла 7 комнат
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 350 м²
Этаж -1
Продается 3-этажная вилла площадью 350 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из 3 спальных к…
$1,79 млн
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Grekodom Development
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English, Русский, Ελληνικά
Вилла 6 комнат в Municipality of Saronikos, Греция
Вилла 6 комнат
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 255 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 255 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
$829,545
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Агентство
Grekodom Development
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English, Русский, Ελληνικά
Вилла 7 комнат в Municipality of Saronikos, Греция
Вилла 7 комнат
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 510 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 510 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных комн…
$4,03 млн
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Anavissos Municipal Unit, Греция

с видом на горы
с бассейном
Недорогая
Элитная
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