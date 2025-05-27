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Таунхаусы с видом на море в Anavissos Municipal Unit, Греция

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3 объекта найдено
Таунхаус 4 комнаты в Municipality of Saronikos, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 130 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…
$386,185
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Grekodom Development
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Таунхаус 6 комнат в Municipality of Saronikos, Греция
Таунхаус 6 комнат
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 90 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный эт…
$197,267
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус 4 комнаты в Municipality of Saronikos, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 180 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 180 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый этаж…
$492,647
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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Параметры недвижимости в Anavissos Municipal Unit, Греция

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