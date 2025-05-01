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Коттеджи с видом на море в Anavissos Municipal Unit, Греция

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7 объектов найдено
Коттедж 6 комнат в Municipality of Saronikos, Греция
Коттедж 6 комнат
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 5-этажный коттедж площадью 300 кв.м в Аттике. Подвал состоит из одной кладовой Цок…
$527,090
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Grekodom Development
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Коттедж 5 комнат в Municipality of Saronikos, Греция
Коттедж 5 комнат
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 170 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спально…
$688,871
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Grekodom Development
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Коттедж 10 комнат в Municipality of Saronikos, Греция
Коттедж 10 комнат
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 10
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 271 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажный коттедж площадью 271 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спал…
$1,00 млн
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Grekodom Development
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Коттедж 3 комнаты в Municipality of Saronikos, Греция
Коттедж 3 комнаты
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Этаж 2/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 85 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из гостиной, одно…
$413,493
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Grekodom Development
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Коттедж 1 комната в Municipality of Saronikos, Греция
Коттедж 1 комната
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 1
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 400 кв.м в Аттике. Из окон открывается великолепный вид…
$1,26 млн
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Grekodom Development
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Коттедж 7 комнат в Municipality of Saronikos, Греция
Коттедж 7 комнат
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 180 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 3 спальных ко…
$532,309
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Агентство
Grekodom Development
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Коттедж 6 комнат в Municipality of Saronikos, Греция
Коттедж 6 комнат
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спально…
$688,871
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά

Параметры недвижимости в Anavissos Municipal Unit, Греция

с видом на горы
Недорогая
Элитная
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