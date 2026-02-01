Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Германия
  3. Гессен
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Терраса

Дома с террасой в Гессене, Германия

Франкфурт-на-Майне
7
1 объект найдено
Дом 20 комнат в Buches, Германия
Дом 20 комнат
Buches, Германия
Число комнат 20
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 515 м²
Количество этажей 3
ИСБ ГЛОБАЛ Недвижимость и BauträgerПремиум-инвестиции в ГерманииНейбаупроекты в центральном …
$2,79 млн
