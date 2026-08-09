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Таунхаусы в Гессене, Германия

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Франкфурт-на-Майне
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4 объекта найдено
Таунхаус в Франкфурт-на-Майне, Германия
Таунхаус
Франкфурт-на-Майне, Германия
Количество спален 4
Площадь 105 м²
Количество этажей 2
Продается двухэтажный таунхаус в спокойной районе Франкфурта на Майне. Домпредлагает нов…
$656,480
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Таунхаус 5 комнат в Франкфурт-на-Майне, Германия
Таунхаус 5 комнат
Франкфурт-на-Майне, Германия
Число комнат 5
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
Новый современный дом с качественной отделкой в относительно молодом и зеленом районе Франкф…
$1,58 млн
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Агентство
ESTATE-SERVICE24
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Таунхаус 4 комнаты в Франкфурт-на-Майне, Германия
Таунхаус 4 комнаты
Франкфурт-на-Майне, Германия
Число комнат 4
Площадь 105 м²
Количество этажей 2
Продается двухэтажный таунхаус в спокойной районе Франкфурта на Майне. Домпредлагает нов…
$596,886
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ESTATE-SERVICE24
Языки общения
English, Русский, Deutsch
LDV InvestLDV Invest
Таунхаус в Франкфурт-на-Майне, Германия
Таунхаус
Франкфурт-на-Майне, Германия
Количество спален 5
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
Новый современный дом с качественной отделкой в относительно молодом и зеленом районе Франкф…
$1,74 млн
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