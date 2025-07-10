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Виллы с видом на горы в Тбилиси, Грузия

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9 объектов найдено
Вилла 4 комнаты в Тбилиси, Грузия
Вилла 4 комнаты
Тбилиси, Грузия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 267 м²
Количество этажей 3
Lisi Panorama — это современный жилой комплекс, расположенный в спокойном месте недалеко от …
$373,800
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Вилла 4 комнаты в Тбилиси, Грузия
Вилла 4 комнаты
Тбилиси, Грузия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 266 м²
Количество этажей 3
Lisi Panorama — это современный жилой комплекс, расположенный в спокойном месте недалеко от …
$372,400
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Вилла 7 комнат в Тбилиси, Грузия
Вилла 7 комнат
Тбилиси, Грузия
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 600 м²
Количество этажей 3
Tbilisi Town – это многофункциональный жилой комплекс премиум-класса, который обеспечивает р…
$370,160
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TekceTekce
Вилла 5 комнат в Тбилиси, Грузия
Вилла 5 комнат
Тбилиси, Грузия
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 261 м²
Количество этажей 3
Lisi Panorama — это современный жилой комплекс, расположенный в спокойном месте недалеко от …
$365,400
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Вилла 6 комнат в Тбилиси, Грузия
Вилла 6 комнат
Тбилиси, Грузия
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 262 м²
Количество этажей 3
Tbilisi Town – это многофункциональный жилой комплекс премиум-класса, который обеспечивает р…
$366,604
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Вилла 5 комнат в Тбилиси, Грузия
Вилла 5 комнат
Тбилиси, Грузия
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 310 м²
Количество этажей 3
Lisi Panorama — это современный жилой комплекс, расположенный в спокойном месте недалеко от …
$434,000
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Вилла 5 комнат в Тбилиси, Грузия
Вилла 5 комнат
Тбилиси, Грузия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 210 м²
Количество этажей 3
Tbilisi Town – это многофункциональный жилой комплекс премиум-класса, который обеспечивает р…
$294,644
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Вилла 6 комнат в Тбилиси, Грузия
Вилла 6 комнат
Тбилиси, Грузия
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 306 м²
Количество этажей 3
Lisi Panorama — это современный жилой комплекс, расположенный в спокойном месте недалеко от …
$428,820
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Вилла 5 комнат в Тбилиси, Грузия
Вилла 5 комнат
Тбилиси, Грузия
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Количество этажей 3
Tbilisi Town – это многофункциональный жилой комплекс премиум-класса, который обеспечивает р…
$238,574
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Параметры недвижимости в Тбилиси, Грузия

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