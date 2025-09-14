Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Грузия
  3. Тбилиси
  4. Долгосрочная аренда
  5. Склад

Долгосрочная аренда складов в Тбилиси, Грузия

Warehouse for rent in Tbilisi в Тбилиси, Грузия
Warehouse for rent in Tbilisi
Тбилиси, Грузия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 330 м²
Количество этажей 1
Коммерческое помещение для склада + офис в аренду в Вашлийвари, на ул. Годзиашвили, два отде…
$1,600
в месяц
