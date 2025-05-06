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Долгосрочная аренда домов в Тбилиси, Грузия

16 объектов найдено
House for rent in Tbilisi, Tskneti в Тбилиси, Грузия
House for rent in Tbilisi, Tskneti
Тбилиси, Грузия
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
1-этажный 200 кв.м. частный дом для аренды в Цкнети, на ул. Важа-Пшавела, 5 комнат, 3 спальн…
$1,200
в месяц
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Дом 5 комнат в Тбилиси, Грузия
Дом 5 комнат
Тбилиси, Грузия
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 300 м²
Этаж 1/2
109177 4 Bedroom rent in Tbilisi Didi Dighomi . Contact us for more information, our agents …
$3,000
в месяц
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Сдается квартира в Сабуртало в Тбилиси, Грузия
Сдается квартира в Сабуртало
Тбилиси, Грузия
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 320 м²
Количество этажей 2
00995557100075 в аренду сдается дом на ул. Сабуртало Гамкрелидзе 4 320 м² 5 спален 3 ва…
$3,300
в месяц
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House for rent in Tbilisi, Mukhiani в Тбилиси, Грузия
House for rent in Tbilisi, Mukhiani
Тбилиси, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Количество этажей 1
Сдается в аренду 1-этажный новый частный дом площадью 80 кв.м. в Мухиани, 3 комнаты, 2 спаль…
$900
в месяц
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House for rent in Tbilisi, Digomi в Тбилиси, Грузия
House for rent in Tbilisi, Digomi
Тбилиси, Грузия
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 262 м²
Количество этажей 3
3-storied 262 sq.m. private house for rent in Digomi village, on Takaishvili str, located on…
$1,200
в месяц
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House for rent in Okrokana в Тбилиси, Грузия
House for rent in Okrokana
Тбилиси, Грузия
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 250 м²
Количество этажей 3
3-storied 250 sq.m. new-constructed private house for rent in Okrokana, near Mtatsminda park…
$2,000
в месяц
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House for rent in Tbilisi, Digomi 7 в Тбилиси, Грузия
House for rent in Tbilisi, Digomi 7
Тбилиси, Грузия
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 1 500 м²
Количество этажей 2
2-этажный 350 кв.м. новый построенный частный дом в аренду в г. Дигоми 7, на ул. Г. Чохели, …
$2,000
в месяц
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Дом в аренду в Диди Дигоми в Тбилиси, Грузия
Дом в аренду в Диди Дигоми
Тбилиси, Грузия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 280 м²
Количество этажей 2
00995557100075 Дом в аренду ул. Диди Дигоми Тариели 19 дом 280 м² двор 500 м² 3 спальни…
$1,500
в месяц
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House for rent in Tbilisi, Krtsanisi в Тбилиси, Грузия
House for rent in Tbilisi, Krtsanisi
Тбилиси, Грузия
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 1 430 м²
Количество этажей 4
Top-level modern 4-storey villa for rent in Krtsanisi, 886 sq.m., 7 rooms, with all comfort,…
$25,000
в месяц
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House for rent in Tbilisi, Krtsanisi в Тбилиси, Грузия
House for rent in Tbilisi, Krtsanisi
Тбилиси, Грузия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 2
Сдается в аренду двухэтажный частный дом площадью 120 кв.м. в Крцаниси, на ул. Горгасали, 4 …
$1,300
в месяц
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House for rent in Okrokana в Тбилиси, Грузия
House for rent in Okrokana
Тбилиси, Грузия
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 280 м²
Количество этажей 2
2-storied 280 sq.m. private house for rent in Okrokana, located on 1000 sq.m. land, 4 rooms,…
$2,000
в месяц
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Дом 6 комнат в Тбилиси, Грузия
Дом 6 комнат
Тбилиси, Грузия
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Количество этажей 2
2-storied 250 sq.m. new-constructed private house for rent in Digomi 7, 6 rooms, 4 bedrooms,…
$3,500
в месяц
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House for rent in Tbilisi, Shindisi в Тбилиси, Грузия
House for rent in Tbilisi, Shindisi
Тбилиси, Грузия
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 1 000 м²
Количество этажей 3
Сдается в аренду 3-этажный частный дом площадью 250 кв.м. в Шиндиси, на ул. Табидзе, на учас…
$2,000
в месяц
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House for rent in Tbilisi, Lisi в Тбилиси, Грузия
House for rent in Tbilisi, Lisi
Тбилиси, Грузия
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 280 м²
Количество этажей 1
2-storied 280 sq.m. new-constructed private house for rent on Lisi, Tkhinvala, 7 rooms, 4 be…
Цена по запросу
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Дом 6 комнат в Тбилиси, Грузия
Дом 6 комнат
Тбилиси, Грузия
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
Количество этажей 2
2-storied 240 sq.m. private house for rent in Vake, on Tabidze str, 6 rooms, new renovated, …
$3,000
в месяц
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Сдается Вилла в Диди Дигоми в Тбилиси, Грузия
Сдается Вилла в Диди Дигоми
Тбилиси, Грузия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 490 м²
Количество этажей 3
00995557100075 в аренду ВИЛЛА ДИДИ ДИГОМИ УПЕРТИ, УЛ. 4 спальни 3 ванные комнаты Дом 24…
$2,000
в месяц
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