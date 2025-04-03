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Жильё в Степанцминда, Грузия

1 объект найдено
Квартира 2 спальни в Степанцминда, Грузия
Квартира 2 спальни
Степанцминда, Грузия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Полностью меблированные, готовые апартаменты для горнолыжного отдыха на невероятном горнолыж…
$111,888
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The Redland Property Group Ltd
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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов