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Дома в Сенаки, Грузия

1 объект найдено
Дом 8 спален в Сенаки, Грузия
Дом 8 спален
Сенаки, Грузия
Количество спален 8
Площадь 354 м²
Количество этажей 3
Сенаки, ул. Тамар 26, продается трехэтажный частный дом площадью 354 кв.м. с собственным зем…
$49,200
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