Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Грузия
  3. Самцхе-Джавахети
  4. Жилая
  5. Студия
  6. Вид на горы

Квартиры-студии с видом на горы в Самцхе-Джавахети, Грузия

Бакуриани
7
Студия Удалить
Очистить
3 объекта найдено
Студия 1 комната в Боржоми, Грузия
Студия 1 комната
Боржоми, Грузия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 5/5
Продается двухкомнатная отремонтированная квартира в Бакуриани, в 9-м пассажирском доме, на …
$34,000
Оставить заявку
Студия 1 комната в Бакуриани, Грузия
Студия 1 комната
Бакуриани, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Этаж 3/5
Срочная продажа студии в Бакуриани. Прямо у подьемника. Новый комплекс. Отопление централ…
$33,000
Оставить заявку
Студия 1 комната в Боржоми, Грузия
Студия 1 комната
Боржоми, Грузия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Этаж 5/5
Продается квартира-студия площадью 33 кв.м. с ремонтом в Бакуриани, в жилом комплексе «Пасса…
$35,000
Оставить заявку
TekceTekce
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Самцхе-Джавахети, Грузия

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти