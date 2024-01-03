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Количество комнат в Грузии

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1 объект найдено
Комната 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом в Батуми, Грузия
Комната 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Батуми, Грузия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Этаж 16
Продается квартира в новостройке, недалеко от моря, в центре Батуми, квартира общей площадью…
€94,070
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