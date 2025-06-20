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Долгосрочная аренда домов во Мцхете, Грузия

1 объект найдено
House for rent in Mtskheta region в Мцхета, Грузия
House for rent in Mtskheta region
Мцхета, Грузия
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 170 м²
Количество этажей 3
3-этажный 170 кв.м. частный дом в аренду в Мцхетской области, Лелубани, 5 комнат, 3 спальни,…
$800
в месяц
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