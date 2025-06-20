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Коммерческая недвижимость во Мцхете, Грузия

2 объекта найдено
Коммерческое помещение в Мцхета, Грузия
Коммерческое помещение
Мцхета, Грузия
Число комнат 16
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
Если у вас есть опыт управления (текущим) отелем, вы поймете, что это инвестиция (я объясню …
$373,000
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Коммерческое помещение 10 840 м² в Мцхета, Грузия
Коммерческое помещение 10 840 м²
Мцхета, Грузия
Площадь 10 840 м²
Мцхета, ущелье Армази (рядом с нефтебазой Lukoil), промышленная зона с неаграрным статусом, …
$660,000
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Языки общения
English, Русский
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