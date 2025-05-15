Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Грузия
  3. Мцхета-Мтианети
  4. Долгосрочная аренда
  5. Дом

Долгосрочная аренда домов во Мцхете-Мтианетях, Грузия

5 объектов найдено
House for rent in Mtskheta region в Сагурамо, Грузия
House for rent in Mtskheta region
Сагурамо, Грузия
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Количество этажей 3
3-storied new-constructed 300 sq.m. private house for rent in Saguramo, Navdaraantkari, loca…
$2,200
в месяц
Оставить заявку
House for rent in Mtskheta region в Сагурамо, Грузия
House for rent in Mtskheta region
Сагурамо, Грузия
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 297 м²
Количество этажей 3
3-storied 297 sq.m. beautiful modern private house with all comfort in Saguramo, 6 rooms, 4 …
$2,200
в месяц
Оставить заявку
House for rent in Mtskheta region в Мцхета, Грузия
House for rent in Mtskheta region
Мцхета, Грузия
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 170 м²
Количество этажей 3
3-этажный 170 кв.м. частный дом в аренду в Мцхетской области, Лелубани, 5 комнат, 3 спальни,…
$800
в месяц
Оставить заявку
House for rent in Mtskheta region в Натахтари, Грузия
House for rent in Mtskheta region
Натахтари, Грузия
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 330 м²
Количество этажей 3
3-storied 330 sq.m. new-constructed private house for rent in Natakhtari, 6 rooms, 4 bedroom…
$2,000
в месяц
Оставить заявку
Дом в аренду в Лиси в Лиси, Грузия
Дом в аренду в Лиси
Лиси, Грузия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 290 м²
Этаж 2/1
00995557100075 в аренду вилла ул. Лиси Кечакмадзе (рядом с Бериташвили) дом 290 м² двора…
$2,000
в месяц
Оставить заявку
Realting.com
Перейти