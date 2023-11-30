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Коттеджи в Хелвачаурский муниципалитет, Грузия

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3 объекта найдено
Коттедж 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Земо Квариати, Грузия
Коттедж 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Земо Квариати, Грузия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 203 м²
Количество этажей 3
The SeaShell complex is located on upland and each cottage offers panoramic sea views. Start…
€223,000
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Коттедж 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Земо Квариати, Грузия
Коттедж 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Земо Квариати, Грузия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 179 м²
Количество этажей 3
The SeaShell complex is located on upland and each cottage offers panoramic sea views. Start…
€186,000
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Коттедж 1 спальня со стеклопакетами, с кондиционером, с видом на море в Земо Квариати, Грузия
Коттедж 1 спальня со стеклопакетами, с кондиционером, с видом на море
Земо Квариати, Грузия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 55 м²
Количество этажей 3
The SeaShell complex is located on upland and each cottage offers panoramic sea views. Start…
€96,000
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Параметры недвижимости в Хелвачаурский муниципалитет, Грузия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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