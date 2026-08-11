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Коттеджи в Хелвачаурском муниципалитете, Грузия

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2 объекта найдено
Коттедж 5 комнат в Ахалсопели, Грузия
Коттедж 5 комнат
Ахалсопели, Грузия
Число комнат 5
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 305 м²
Количество этажей 2
Характеристика объекта: Расположен в пригороде Батуми, Ахалсопели (по трассе аэропорт до Го…
$279,600
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Коттедж 5 комнат в Ахалсопели, Грузия
Коттедж 5 комнат
Ахалсопели, Грузия
Число комнат 5
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 181 м²
Количество этажей 3
Ахалсопели - ближайший пригород Батуми. До города 7 минут езды. Дома построены на ровном рел…
$158,000
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Параметры недвижимости в Хелвачаурском муниципалитете, Грузия

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