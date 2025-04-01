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Земельные участки в Кахетия, Грузия

3 объекта найдено
Участок земли в Бодбе, Грузия
Участок земли
Бодбе, Грузия
Площадь 4 827 000 м²
Продается большой участок в Нижнем Бодбе. 4827000 кв.м. Оборудование включено.
$4,07 млн
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Участок земли в Чумлаки, Грузия
Участок земли
Чумлаки, Грузия
Продается земельный участок площадью 5890 кв.м. в районе Чохатаури, село Хеви, сельхозназнач…
$29,450
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Участок земли в Квемо-Бодбе, Грузия
Участок земли
Квемо-Бодбе, Грузия
Продается сельскохозяйственная земля в деревне Бодбе Площадь: 63 га. Из них 30 — плодород…
Цена по запросу
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Агентство
Service Line
Языки общения
English, Русский
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