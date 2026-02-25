Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Грузия
  3. Жилая
  4. Дуплекс

Дуплексы в Грузии

1 объект найдено
Дуплекс 5 комнат в Тбилиси, Грузия
Дуплекс 5 комнат
Тбилиси, Грузия
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Этаж 11/11
Просторная 180 кв.м отремонтированная квартира в самом сердце Тбилиси, рядом с резиденцией к…
$350,000
