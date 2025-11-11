Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Грузия
  3. Батуми
  4. Жилая
  5. Вилла
  6. Сад

Виллы с садом в Батуми, Грузия

1 объект найдено
Вилла 4 комнаты в Батуми, Грузия
Вилла 4 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 174 м²
Количество этажей 3
Представляем вашему вниманию комплекс двухэтажных вилл, которые являются премиальной версией…
$737,700
