  1. Realting.com
  2. Грузия
  3. Батуми
  4. Жилая
  5. Таунхаус
  6. Сад

Таунхаусы с садом в Батуми, Грузия

4 объекта найдено
Таунхаус 4 комнаты в Батуми, Грузия
Таунхаус 4 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 130 м²
Количество этажей 3
Представляем вашему вниманию трехэтажные отельные таунхаусы на горном склоне, которые являют…
$697,500
Таунхаус 4 комнаты в Батуми, Грузия
Таунхаус 4 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 151 м²
Количество этажей 3
Представляем вашему вниманию трехэтажные отельные таунхаусы на горном склоне, которые являют…
Цена по запросу
Таунхаус 4 комнаты в Батуми, Грузия
Таунхаус 4 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 151 м²
Количество этажей 3
Представляем вашему вниманию трехэтажные отельные таунхаусы на горном склоне, которые являют…
$102,500
Таунхаус 4 комнаты в Батуми, Грузия
Таунхаус 4 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 151 м²
Количество этажей 3
Представляем вашему вниманию трехэтажные отельные таунхаусы на горном склоне, которые являют…
$789,750
