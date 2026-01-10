Показать объекты на карте Показать объекты списком
Снять квартиру на сутки в Батуми, Грузия

АПАРТАМЕНТЫ С ВИДОМ НА ПЛОЩАДЬ ЕВРОПЫ в Батуми, Грузия
АПАРТАМЕНТЫ С ВИДОМ НА ПЛОЩАДЬ ЕВРОПЫ
Батуми, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Этаж 3/5
АПАРТАМЕНТЫ С ВИДОМ НА ПЛОЩАДЬ ЕВРОПЫ Persimmon | Europe Square - Historic City Center …
$105
за сутки
АПАРТАМЕНТЫ В MARRIOTT, ЦЕНТР БАТУМИ в Батуми, Грузия
АПАРТАМЕНТЫ В MARRIOTT, ЦЕНТР БАТУМИ
Батуми, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
АПАРТАМЕНТЫ В MARRIOTT, ЦЕНТР БАТУМИ Апартаменты класса Делюкс на 13 этаже в апарт-компле…
Цена по запросу
