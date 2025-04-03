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Жильё в Ахалцихе, Грузия

1 объект найдено
Коттедж 1 комната в Ахалцихе, Грузия
Коттедж 1 комната
Ахалцихе, Грузия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Количество этажей 1
Продается коттедж в Бакуриани, жилой комплекс рядом с пассажирскими домами 6 и 7. Площадь: …
$47,999
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Параметры недвижимости в Ахалцихе, Грузия

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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов