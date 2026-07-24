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Коммерческая недвижимость в Адигени, Грузия

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1 объект найдено
Коммерческое помещение 3 314 м² в Адигени, Грузия
Коммерческое помещение 3 314 м²
Адигени, Грузия
Площадь 3 314 м²
📍 Инвестиционный участок земли 3 314 кв.м с строениями — Адигени Продается земельный учас…
$250,000
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