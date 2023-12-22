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Земельные участки в Абхазия, Грузия

8 объектов найдено
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с интернетом, с подведенным электричеством в Тбилиси, Грузия
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с интернетом, с подведенным электричеством
Тбилиси, Грузия
Площадь 5 000 м²
С исключительными правами !!! Продается или обменивается на ква…
€86,326
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Земельные участки в Тбилиси, Грузия
Земельные участки
Тбилиси, Грузия
Площадь 600 м²
Описание: 600 м2 на продажу сразу. Участок земли в летнем котте…
€13,630
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Земельные участки с асфальтированной дорогой, с интернетом, с подведенным электричеством в Тбилиси, Грузия
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с интернетом, с подведенным электричеством
Тбилиси, Грузия
Площадь 11 500 м²
С исключительными правами !!! Доступно для продажи !!! Уникальн…
€3,32 млн
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Земельные участки с асфальтированной дорогой, с интернетом, с подведенным электричеством в Тбилиси, Грузия
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с интернетом, с подведенным электричеством
Тбилиси, Грузия
Площадь 2 150 м²
С исключительными правами !!! Доступно для продажи !!! 2150 м2. Летний коттедж / жилой земел…
€190,825
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Земельные участки с асфальтированной дорогой, с интернетом, с подведенным электричеством в Тбилиси, Грузия
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с интернетом, с подведенным электричеством
Тбилиси, Грузия
Площадь 15 000 м²
С исключительными правами !!! Доступно для продажи !!! 15 000 м…
€10,00 млн
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Земельные участки с подведенным электричеством, с водоснабжением, с natural gas в Тбилиси, Грузия
Земельные участки с подведенным электричеством, с водоснабжением, с natural gas
Тбилиси, Грузия
Площадь 1 600 м²
Описание: 1600 м2 жилой / летний дом участок на продажу в Тхинвале, у дороги, в населенном п…
€145,390
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Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством, с водоснабжением в Тбилиси, Грузия
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством, с водоснабжением
Тбилиси, Грузия
Площадь 390 м²
Description: 390 m2 for sale immediately. Residential / summer …
€61,791
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Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством, с водоснабжением в Тбилиси, Грузия
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством, с водоснабжением
Тбилиси, Грузия
Площадь 1 500 м²
Описание: 1500 м2 жилой / летний дом участок на продажу в Тхинвале, в населенном пункте, нед…
€181,738
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