Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Грузия
  3. Жилая
  4. Абхазия
  5. Квартиры

Квартиры в Абхазия, Грузия

двухкомнатные
10
Квартира В архив
Очистить
15 объектов найдено
Квартира 3 комнаты с лифтом, с подведенным электричеством, с газом в Тбилиси, Грузия
Квартира 3 комнаты с лифтом, с подведенным электричеством, с газом
Тбилиси, Грузия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 5/9
Description: 3-room apartment for sale in Vake, on Svanidze Str…
€85,417
Оставить заявку
Квартира 2 спальни с мебелью, с лифтом, с центральным отоплением в Тбилиси, Грузия
Квартира 2 спальни с мебелью, с лифтом, с центральным отоплением
Тбилиси, Грузия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 118 м²
Этаж 5/5
Описание: 3-комнатная квартира на продажу в Сабуртало, Карели-с…
€99,956
Оставить заявку
Квартира 2 спальни с мебелью, с лифтом, с центральным отоплением в Тбилиси, Грузия
Квартира 2 спальни с мебелью, с лифтом, с центральным отоплением
Тбилиси, Грузия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
Этаж 9/9
Description: 3-room apartment for sale in Didi Digomi, Asmati S…
€63,608
Оставить заявку
Квартира 2 спальни с подведенным электричеством, с газом, с водоснабжением в Тбилиси, Грузия
Квартира 2 спальни с подведенным электричеством, с газом, с водоснабжением
Тбилиси, Грузия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Этаж 1/2
Описание: 3 -комнатная квартира на продажу в Самгори, в поселке…
€35,984
Оставить заявку
Квартира 2 спальни с подведенным электричеством, с газом, с водоснабжением в Тбилиси, Грузия
Квартира 2 спальни с подведенным электричеством, с газом, с водоснабжением
Тбилиси, Грузия
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 140 м²
Этаж 2/8
Description: 3 and 2 room apartment for sale in Saburtalo, Kama…
€92,686
Оставить заявку
Квартира 2 спальни с мебелью, с лифтом, с центральным отоплением в Тбилиси, Грузия
Квартира 2 спальни с мебелью, с лифтом, с центральным отоплением
Тбилиси, Грузия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 92 м²
Этаж 5/7
Description: 3-room apartment for sale in Vake, on Kobuleti Str…
€139,938
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Квартира 5 спален с лифтом, с интернетом, с подведенным электричеством в Тбилиси, Грузия
Квартира 5 спален с лифтом, с интернетом, с подведенным электричеством
Тбилиси, Грузия
Число комнат 8
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Этаж 1/5
Description: 8-room duplex apartment for sale in Sanzona, Kvish…
€98,139
Оставить заявку
Квартира 3 спальни с мебелью, с центральным отоплением, с подведенным электричеством в Тбилиси, Грузия
Квартира 3 спальни с мебелью, с центральным отоплением, с подведенным электричеством
Тбилиси, Грузия
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Этаж 4/5
Description: 5-room apartment for sale in Didi Digomi, on Tarie…
€66,334
Оставить заявку
Квартира 2 спальни с домофоном, с лифтом, с интернетом в Тбилиси, Грузия
Квартира 2 спальни с домофоном, с лифтом, с интернетом
Тбилиси, Грузия
Число комнат 3
Площадь 68 м²
Этаж 2/9
Description: 3-room apartment for sale in Saburtalo, on Kapiani…
€60,882
Оставить заявку
Квартира 2 спальни с домофоном, с мебелью, с лифтом в Тбилиси, Грузия
Квартира 2 спальни с домофоном, с мебелью, с лифтом
Тбилиси, Грузия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Этаж 8/12
Описание: 3-комнатная квартира на продажу в Диди Дигоми, на улице Ростевани, недалеко от Гуд…
€55,430
Оставить заявку
Квартира 2 спальни с мебелью, с лифтом, с центральным отоплением в Тбилиси, Грузия
Квартира 2 спальни с мебелью, с лифтом, с центральным отоплением
Тбилиси, Грузия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Этаж 7/12
Description: 3-room apartment for sale in Didube, Eristavi Stre…
€86,326
Оставить заявку
Квартира 1 спальня с мебелью, с лифтом, с центральным отоплением в Тбилиси, Грузия
Квартира 1 спальня с мебелью, с лифтом, с центральным отоплением
Тбилиси, Грузия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 5/9
Description: 3-room apartment for sale on Moscow Avenue, Kindzm…
€48,161
Оставить заявку
Квартира 2 спальни с центральным отоплением, с подведенным электричеством, с газом в Тбилиси, Грузия
Квартира 2 спальни с центральным отоплением, с подведенным электричеством, с газом
Тбилиси, Грузия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 112 м²
Этаж 2/15
Описание: 3-комнатная квартира на продажу в Сабуртало, на улице Апакидзе. В недавно построен…
€90,869
Оставить заявку
Квартира 2 спальни с лифтом, с центральным отоплением, с интернетом в Тбилиси, Грузия
Квартира 2 спальни с лифтом, с центральным отоплением, с интернетом
Тбилиси, Грузия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 87 м²
Этаж 12/14
Description: 3-room apartment for sale in Vake, on Amirejibi hi…
€76,784
Оставить заявку
Квартира 1 спальня с мебелью, с центральным отоплением, с интернетом в Тбилиси, Грузия
Квартира 1 спальня с мебелью, с центральным отоплением, с интернетом
Тбилиси, Грузия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 13/13
Description: 2-room apartment for sale in Didube, "Jaoken" buil…
€46,798
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Абхазия, Грузия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти