Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Франция
  3. Ницца
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Сад

Квартиры с садом в Ницце, Франция

Босолей
9
Рокбрюн-Кап-Мартен
3
Квартира Удалить
Очистить
10 объектов найдено
Квартира 4 комнаты в Ницца, Франция
Квартира 4 комнаты
Ницца, Франция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 108 м²
Количество этажей 3
Новый жилой комплекс рядом со всей инфраструктурой в Ницце, Лазурный Берег, Франция Небольш…
$795,817
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Ницца, Франция
Квартира 3 комнаты
Ницца, Франция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 55 м²
Количество этажей 8
Квартиры в новом жилом комплексе, район Сен-Жан-д'Анжели, Ницца, Лазурный Берег, Франция Жи…
$381,784
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Ницца, Франция
Квартира 3 комнаты
Ницца, Франция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 66 м²
Количество этажей 5
Новый жилой комплекс с парковкой в районе Рикье, Ницца, Лазурный Берег, Франция Новая роско…
$416,114
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Ницца, Франция
Квартира 2 комнаты
Ницца, Франция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 64 м²
Количество этажей 3
Новый жилой комплекс в районе Фаброн, Ницца, Лазурный Берег, Франция Закрытая резиденция в …
$331,395
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Ницца, Франция
Квартира 3 комнаты
Ницца, Франция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 70 м²
Количество этажей 4
Новые квартиры в современном жилом комплексе, Ницца, Лазурный Берег, Франция В удивительно …
$377,623
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Больё-сюр-Мер, Франция
Квартира 2 комнаты
Больё-сюр-Мер, Франция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 43 м²
Количество этажей 5
Первоклассные квартиры в жилом комплексе с садом, Больё-сюр-Мер, Лазурный Берег, Франция Жи…
$653,298
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Рокбрюн-Кап-Мартен, Франция
Квартира 2 комнаты
Рокбрюн-Кап-Мартен, Франция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 39 м²
Количество этажей 6
Новые квартиры в жилом комплексе всего в 600 м от пляжа, Рокебрюн — Кап-Мартен, Лазурный Бер…
$277,756
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Ницца, Франция
Квартира 2 комнаты
Ницца, Франция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 49 м²
Количество этажей 3
Первоклассные апартаменты с видом на море и город в новом жилом комплексе, Ницца, Лазурный Б…
$421,315
Оставить заявку
Квартира 1 комната в Ницца, Франция
Квартира 1 комната
Ницца, Франция
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 19 м²
Количество этажей 8
Новые квартиры «под ключ» для сдачи в аренду, Ницца, Лазурный Берег, Франция В этом уникаль…
$109,854
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Ницца, Франция
Квартира 2 комнаты
Ницца, Франция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 55 м²
Количество этажей 17
Новые апартаменты в эксклюзивном жилом комплексе, Ницца, Лазурный Берег, Франция Комплекс п…
$412,993
Оставить заявку

Типы недвижимости в Ницце

однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Ницце, Франция

с гаражом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти