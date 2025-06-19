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Квартиры-студии в Ницце, Франция

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17 объектов найдено
Студия 1 спальня в Ницца, Франция
Студия 1 спальня
Ницца, Франция
Количество спален 1
Площадь 21 м²
Расположенная в тихом районе, популярном среди студентов-медиков, студенческая жилплощадь на…
$97,486
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Студия 1 спальня в Ницца, Франция
Студия 1 спальня
Ницца, Франция
Количество спален 1
Площадь 19 м²
Этаж 7
В самом центре города студенческая жилплощадь находится недалеко от факультета права и эконо…
$100,374
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Студия 1 спальня в Босолей, Франция
Студия 1 спальня
Босолей, Франция
Количество спален 1
Площадь 52 м²
| Студия
$344,551
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Студия 1 спальня в Ницца, Франция
Студия 1 спальня
Ницца, Франция
Количество спален 1
Площадь 19 м²
Этаж 4
В самом центре города студенческая жилплощадь находится недалеко от факультета права и эконо…
$96,447
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Студия 1 спальня в Ницца, Франция
Студия 1 спальня
Ницца, Франция
Количество спален 1
Площадь 19 м²
Этаж 7
В самом центре города студенческая жилплощадь находится недалеко от факультета права и эконо…
$100,374
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Студия 1 спальня в Ницца, Франция
Студия 1 спальня
Ницца, Франция
Количество спален 1
Площадь 19 м²
Этаж 2
В самом центре города студенческая жилплощадь находится недалеко от факультета права и эконо…
$83,394
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Студия 1 спальня в Ницца, Франция
Студия 1 спальня
Ницца, Франция
Количество спален 1
Площадь 19 м²
Этаж 6
В самом центре города студенческая жилплощадь находится недалеко от факультета права и эконо…
$98,179
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Студия 1 спальня в Ницца, Франция
Студия 1 спальня
Ницца, Франция
Количество спален 1
Площадь 18 м²
Этаж 4
Расположенная в тихом районе, популярном среди студентов-медиков, студенческая жилплощадь на…
$106,611
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Студия 1 спальня в Ницца, Франция
Студия 1 спальня
Ницца, Франция
Количество спален 1
Площадь 19 м²
Этаж 1
В самом центре города студенческая жилплощадь находится недалеко от факультета права и эконо…
$91,133
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Студия 1 спальня в Ницца, Франция
Студия 1 спальня
Ницца, Франция
Количество спален 1
Площадь 19 м²
Этаж 5
В самом центре города студенческая жилплощадь находится недалеко от факультета права и эконо…
$93,790
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Студия 1 комната в Ницца, Франция
Студия 1 комната
Ницца, Франция
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 27 м²
Студия в хорошем состоянии, расположенная в кондоминиуме, рядом с замковым парком, морем, ма…
$290,477
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Студия 1 спальня в Ницца, Франция
Студия 1 спальня
Ницца, Франция
Количество спален 1
Площадь 19 м²
Этаж 7
В самом центре города студенческая жилплощадь находится недалеко от факультета права и эконо…
$100,374
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Студия 1 спальня в Ницца, Франция
Студия 1 спальня
Ницца, Франция
Количество спален 1
Площадь 19 м²
Этаж 1
В самом центре города студенческая жилплощадь находится недалеко от факультета права и эконо…
$91,133
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Студия 1 спальня в Ментона, Франция
Студия 1 спальня
Ментона, Франция
Количество спален 1
Площадь 27 м²
Этаж 1
Расположенный недалеко от пляжей, казино и недалеко от «Зимнего дворца» (исторический памятн…
$172,680
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Студия 1 спальня в Ментона, Франция
Студия 1 спальня
Ментона, Франция
Количество спален 1
Площадь 31 м²
Этаж 1
Расположенный недалеко от пляжей, казино и недалеко от «Зимнего дворца» (исторический памятн…
$190,236
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Студия 1 спальня в Ницца, Франция
Студия 1 спальня
Ницца, Франция
Количество спален 1
Площадь 19 м²
Этаж 1
В самом центре города студенческая жилплощадь находится недалеко от факультета права и эконо…
$91,133
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Студия 1 спальня в Ницца, Франция
Студия 1 спальня
Ницца, Франция
Количество спален 1
Площадь 19 м²
Этаж 5
В самом центре города студенческая жилплощадь находится недалеко от факультета права и эконо…
$93,790
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