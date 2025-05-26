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Квартиры с бассейном в Ницце, Франция

Босолей
9
Рокбрюн-Кап-Мартен
3
Квартира Удалить
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3 объекта найдено
Квартира в Ницца, Франция
Квартира
Ницца, Франция
Площадь 110 м²
Предлагается уникальная возможность стать обладателем изысканного апартамента с великолепным…
$707,708
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Агентство
Hayat
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Квартира в Ницца, Франция
Квартира
Ницца, Франция
Площадь 113 м²
Апартамент с видом на море в престижной резиденции с бассейном в г. Ницце. Первый  этаж 5-эт…
$645,719
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Агентство
Hayat
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English, Русский, Українська
Квартира 3 комнаты в Ла-Трините, Франция
Квартира 3 комнаты
Ла-Трините, Франция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 5/7
Элитная резиденция класса люкс в центре Рокебрюн-Кап-Мартан, рядом с пляжами и морем, рестор…
$426,896
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Застройщик
Premiumazur
Языки общения
Русский, Français
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Типы недвижимости в Ницце

однокомнатные
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Параметры недвижимости в Ницце, Франция

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