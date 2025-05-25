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Квартиры с видом на горы в Ницце, Франция

Босолей
9
Рокбрюн-Кап-Мартен
3
Квартира Удалить
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4 объекта найдено
Квартира 4 комнаты в Ницца, Франция
Квартира 4 комнаты
Ницца, Франция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 126 м²
Apartment-villa for sale in Nice Fabron in a luxury residence with large swimming pool and b…
$1,04 млн
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Квартира 3 комнаты в Ла-Трините, Франция
Квартира 3 комнаты
Ла-Трините, Франция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 5/7
Элитная резиденция класса люкс в центре Рокебрюн-Кап-Мартан, рядом с пляжами и морем, рестор…
$426,896
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Застройщик
Premiumazur
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Русский, Français
Квартира 3 комнаты в Босолей, Франция
Квартира 3 комнаты
Босолей, Франция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Этаж 3/7
Рядом с "золотым" кварталом Монако. До Монте-Карло 10 минут пешком, до пляжа в Монако 15-20 …
$477,646
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Застройщик
Premiumazur
Языки общения
Русский, Français
Квартира 2 комнаты в Больё-сюр-Мер, Франция
Квартира 2 комнаты
Больё-сюр-Мер, Франция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 43 м²
Количество этажей 5
Первоклассные квартиры в жилом комплексе с садом, Больё-сюр-Мер, Лазурный Берег, Франция Жи…
$653,298
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Типы недвижимости в Ницце

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Параметры недвижимости в Ницце, Франция

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