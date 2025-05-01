Нёйи-сюр-Сен, Франция

Новый жилой комплекс предлагает различные типы апартаментов от студий до квартир с 6 комнатами, дуплексы и триплексы. Можно иметь личный сайт или террасу на крыше. К услугам жильцов есть крытый бассейн, спортзал и паркинг. Особенности квартир Больше комфорта, безопасности и экономии благод…