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Жилье в Санто-Доминго, Доминиканская Республика

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2 объекта найдено
Дом в Санто-Доминго, Доминиканская Республика
Дом
Санто-Доминго, Доминиканская Республика
Насладитесь воплощением роскошной жизни в Санто-Доминго-де-Гусман, городе, известном своей б…
$2,00 млн
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Квартира 3 спальни в Санто-Доминго, Доминиканская Республика
Квартира 3 спальни
Санто-Доминго, Доминиканская Республика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Ecological Community  A residential concept in harmony with nature, located in the area of g…
$78,000
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Параметры недвижимости в Санто-Доминго, Доминиканская Республика

с садом
Недорогая
Элитная
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